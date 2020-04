Locatelli: „Schulen erst wieder im Herbst öffnen“

In der italienischen Fernsehsendung „Che tempo che fa“ hat sich der Präsident des Consiglio Superiore di Sanitá (CSS) zur Schließung der Schulen geäußert. Locatelli rät, dass man die Schulen erst im September wieder öffnen sollte. „Die Entscheidung trägt aber die Regierung“, betonte der Präsident des Consiglio Superiore di Sanitá (CSS).Die Unterrichtsministerin Lucia Azzolini hat bereits in der vergangenen Woche angekündigt, dass dieses außergewöhnliche Schuljahr mittels Online-Teaching und Online-Learning fortgesetzt und beendet werde. ( STOL hat berichtet ) Alle Schüler würden demnach automatisch in die nächste Klasse versetzt.Vorerst bleiben die Schulen weiterhin geschlossen. Ein entsprechendes Dekret, das die Schulschließung bis Ende des Schuljahres vorsieht, wurde noch nicht verabschiedet.

ansa/jno