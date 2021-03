Lockdown statt Lockerungen – Südtirols Gastronomie vor Super-GAU

Eigentlich sollte es nach Ostern Corona-Lockerungen in Südtirol geben. Aufgrund neuer geplanter Einschränkungen in Italien rücken diese jedoch in weite Ferne.Rom will nämlich den Lockdown bis 30. April verlängern – vorerst. In den vergangenen Tagen war wie berichtet gar ein Lockdown bis Anfang Mai im Gespräch.„Südtirol dürfte kaum Spielraum für Abweichungen bleiben“, wird Landeshauptmann Kompatscher im Tagblatt „Dolomiten“ (Samstag-Ausgabe) zitiert.Auch ob eine Verlängerung des Lockdowns der geplanten Rückkehr von Südtirols Oberschülern in den Präsenzunterricht einen Riegel vorschiebt, muss sich noch zeigen. Diese Entscheidung will Südtirol am Dienstag treffen.Sollte es wirklich zur angekündigten Lockdown-Verlängerung kommen, wäre dies für Südtirols Gastronomie eine Katastrophe. Bereits seit Anfang Februar sind Bars und Restaurants geschlossen. HGV-Präsident Manfred Pinzger hofft auf autonome Entscheidungen in Südtirol.

stol