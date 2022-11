Luis Zingerle ist tot

Luis Zingerle war Gründungsobmann des Gesamttiroler Schützenbundes. - Foto: © Otto Ebner

Zingerle ist im August 1933 in Schalders bei Brixen geboren und studierte an der Universität Innsbruck Geschichte.Politisch aktiv war Zingerle seit den 1960er Jahren für die SVP: Ab 1976 war er Obmann des SVP-Bezirks Brixen und Mitglied der Parteileitung, von 1969 bis 1979 war er Stadtrat in Brixen.Nach dem Ausscheiden von Joachim Dalsass rückte Zingerle im Jahr 1979 in den Südtiroler Landtag und damit gleichzeitig den Regionalrat Trentino-Südtirol nach.Von 1987 bis 1988 war Zingerle Regionalratspräsident.Zingerle war langjähriges Mitglied und Funktionär des Südtiroler Schützenbunds und stand von 1995 bis 2001 als erster Obmann dem Gesamttiroler Schützenbund vor.Auf trauer.bz können Sie eine virtuelle Kerze für Luis Zingerle anzünden.