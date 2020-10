Luttach: Mann verliert bei Unfall sein Leben

Am Freitagabend wurde die Bergrettung zu einer Suchaktion in Luttach gerufen, da ein Mann vermisst wurde. Auch die Feuerwehr wurde später nachalarmiert.Leider nahm der Einsatz zwischen 2 und 2.30 Uhr nachts ein trauriges Ende: Der vermisste einheimische Mann, Jahrgang 1939, war ersten Informationen zufolge auf der Bergstraße in Richtung Daimer-Hütte mit seinem Pkw von der Straße abgekommen. Dabei war er den Hang mit seinem Fahrzeug hinuntergestürzt und schließlich im darunterliegenden Bachbett gelandet. Die Einsatzkräfte konnten nur mehr den Tod des Mannes feststellen.Im Einsatz standen neben der Bergrettung und der Feuerwehr ebenfalls die Carabinieri, das Weiße Kreuz, der Notarztwagen sowie die Notfallseelsorge.

