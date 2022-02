Mädchen wird krankenhausreif geprügelt: Mutter schildert Klima der Angst

„Meine Tochter will weg aus Meran“: Mit diesen Worten beschreibt eine Mutter die Folgen eines brutalen Angriffs auf ihre Tochter (14), der sich am Unsinnigen zutrug. Die Familie erstattete Anzeige, lebt aber in ständiger Angst. Die tief besorgte Mutter gibt auch einen Einblick in die brutale Welt, die Jugendliche heute auf der Straße vorfinden. + Von Luise Malfertheiner