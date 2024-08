Männlicher Leichnam am Ortler gefunden

Seit mehreren Wochen suchten die Einsatzkräfte der Bergrettung Sulden und der Finanzpolizei am Ortler in regelmäßigen Abständen nach einem Mann aus Kurtinig, der Anfang Juni von einer Lawine mitgerissen worden war. Am heutigen Sonntag wurde von den Ortungsgeräten schließlich ein schwaches Signal abgegeben, das auch ein Spürhund durch sein Verhalten bestätigte.Tatsächlich konnte in der Folge ein männlicher Leichnam aus den Schnee- und Eismassen geborgen werden. Er wurde den Behörden übergeben und vom Helikopter der Finanzwache abtransportiert. Ob es sich dabei tatsächlich um den leblosen Körper von D.P. handelt, ist vorerst noch unklar. Der Leichnam wird in den kommenden Tagen identifiziert.