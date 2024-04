Magische Riten und schwere sexuelle Gewalt: Horror für 24-Jährige in Bozen

Sie musste Schleier tragen und durfte das Haus nicht verlassen

Zum Sex gezwungen und von „bösem Blick“ befreien

Entzug der Aufenthaltsgenehmigung

Die 24-jährige Ehefrau, ebenfalls marokkanische Staatsbürgerin, ist erst vor einigen Wochen nach Italien gekommen. Der Vorwurf lautet auf Gewalt in der Familie und schwere sexuelle Gewalt Beide sind bereits wegen ähnlicher Taten an der früheren Lebensgefährtin des Mannes amtsbekannt. Das junge Opfer wurde daran gehindert, das Haus zu verlassen, und in den seltenen Fällen, in denen sie in Begleitung ihres Ehemanns oder ihrer Schwiegermutter ausging, wurde sie gezwungen, einen Schleier zu tragen.Die Situation spitzte sich Anfang April zu, als sich die Frau an die Polizei wandte und von körperlichen und psychischen Misshandlungen sowie sexueller Gewalt berichtete.Sie wurde gezwungen, mit ihrem Mann Geschlechtsverkehr zu haben, um ihn von einem „bösen Blick“ zu befreien, und das alles in Anwesenheit ihrer Schwiegermutter, die magische Rituale durchführte.Die junge Frau wurde in eine geschützte Einrichtung gebracht. Quästor Paolo Sartori leitete auch das Verfahren zum Entzug der Aufenthaltsgenehmigung der Schwiegermutter ein.