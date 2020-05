Maibeginn mit Sonne, Regen und Schnee

Guten Morgen. Der Mai beginnt mancherorts winterlich, in den Dolomiten hat es über Nacht teils auf 1500 m heruntergeschneit. Schönen Feiertag. pic.twitter.com/qqfb5JEonT — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) May 1, 2020

Der Start in den Mai verlief über Nacht nicht nur regnerisch, sondern brachte in den Gebirgen auch Schnee mit sich.Es hat bis auf eine Höhe von 1500 Metern geschneit, wie die Bilder der schneebedeckten Dolomiten von Landesmeteorologe Dieter Peterlin beweisen.Mit dem April gehe der nächste überdurchschnittlich warme Monat zu Ende. Der letzte „zu kühle“ Monat liege schon fast ein Jahr zurück, betont Peterlin.Der heutige Freitagvormittag verläuft im ganzen Land recht sonnig. Am Nachmittag werden die Wolken mehr und es ist mit gewittrigen Regenschauern zu rechen.Am Samstag und am Sonntag können sich die Südtiroler auf mehr Sonnenschein freuen, auch wenn mancherorts Regenfälle nicht auszuschließen sind. Die Temperaturen klettern auf bis zu 23 Grad.

jno