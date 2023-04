Mailand: Frau von Betonmischer angefahren und getötet

Die Tragödie ereignete sich gegen Mittag. Der Lenker des Betonmischers wollte – aus der Via Sforza kommend – rechts in den Corso di Porta Vittoria einbiegen, als er mit der Radfahrerin zusammenprallte.Die Frau wurde zu Boden geschleudert und zog sich in Folge des Aufpralls tödliche Verletzungen zu. Auch die zur Hilfe gerufenen Ärzte und Rettungskräfte konnten nichts mehr für die 39-Jährige tun. Sie starb noch an der Unfallstelle.Der Lenker des Betonmischers wurde von der Polizei einem Alkohol- sowie einem Drogentest unterzogen – beide mit negativem Ergebnis. Der 53-jährige Mann blieb unverletzt, steht jedoch unter Schock.Der Unfall vom Donnerstag ist bereits der dritte dieser Art im Zeitraum weniger Monate. Im Februar diesen Jahres sowie im November des Vorjahres wurden 2 weitere Frauen in Mailand von schweren Fahrzeugen angefahren und tödlich verletzt. Und auch in Bozen ließ ein ähnlich tragisches Ereignis Ende November 2022 aufhorchen. Am Mazziniplatz wurde die 34-jährige Margherita Giordano von einem Lkw überrollt. Auch sie starb noch an der Unfallstelle.