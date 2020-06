Major der Bozner Alpini stirbt bei Motorradunfall

Wie die italienische Tageszeitung „Alto Adige“ am Montag berichtet, war Francesco Guarnieri mit seinem Motorrad, einer Yamaha, bei Campi Salentina in der Provinz Lecce unterwegs, als es zum tödlichen Unfall kam.Der 41-jährige Alpini-Major verlor aus vorerst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, geriet von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.Der in Campi Salenitana geborene Guarnieri war bereits seit Jahren bei den Alpini in Bozen stationiert.

