Malpensa: Drogen-Zutaten für Handel im Wert von 360 Millionen Euro entdeckt

Damit wurde ein potenzieller Handel von 63 Millionen MDMA-Pillen mit einem Marktwert von etwa 630 Millionen Euro zerschlagen, teilten die Behörden am Montag mit. Dank der internationalen Zusammenarbeit unter der Leitung der EU-Agentur Eurojust wurden weitere Ermittlungen in den Niederlanden eingeleitet, die zu einem Suchtgiftlager führten.Dort wurden demnach 38 Kisten mit 75 Kilo an Substanzen für die Produktion von Drogen gefunden. Die Amtshandlungen in den Niederlanden führten zudem zur Festnahme von zwei chinesischen Staatsbürgern. Neben den beiden wurde auch der Eigentümer eines Mailänder Unternehmens, das die Lieferungen nach Italien importiert hatte, angezeigt.Ihm wird vorgeworfen, persönlich die gesamte Einfuhr der chemischen Stoffe organisiert zu haben, die er später in den Niederlanden weiterverkaufen wollte.