Junger Skifahrer gerät im Gadertal unter Pistenraupe – schwer verletzt

Der junge Skifahrer war auf der am Abend bereits gesperrten Weltcup-Skipiste „Gran Risa“ alleine unterwegs, als er in der Dunkelheit eine Pistenraupe übersah, in diese hineinfuhr und überrollt wurde.





Der 26-Jährige zog sich bei dem schrecklichen Unfall schwerste Verletzungen im Bauch-, Becken- und Beinbereich zu.Die Bergrettung eilte umgehend zum Unfallort, das ebenfalls alarmierte Notarztteam des Rettungshubschraubers Pelikan 1 brachte den Mann nach der Erstversorgung ins Bozner Krankenhaus.Die Carabinieri haben die Erhebungen aufgenommen.

