Mann rastet aus: 9 Verletzte in Leifers

Ein Mann – er soll aus Nigeria stammen – hat am Freitagnachmittag für Angst und Schrecken in Leifers gesorgt. Er zog randalierend durch die Kennedy-Straße, wütete in einigen Bars und ging mit Eisenstange und Pflastersteinen auf Menschen los. Es gibt mehrere Verletzte. STOL hat mit einigen Betroffenen und mit Bürgermeister Christian Bianchi gesprochen.