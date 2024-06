Mann ruft Polizei zu Hilfe und wird anschließend selbst festgenommen

Haftbefehl lag vor

Sorgte auch in Bozen für Probleme

Nachdem der Notruf des 67-Jährigen eingegangen war, rückte eine Polizeistreife sofort in die Frontkämpferstraße nahe dem Mazziniplatz aus, wo sich der Mann befand.Er gab an, von Jugendlichen belästigt und angegriffen worden zu sein. Dabei habe er sich aber mehrmals widersprochen und ziemlich konfus gewirkt, heißt es.Die Beamten gingen der Sache nach und stellten bei einer genaueren Kontrolle überrascht fest, dass gegen den 67-jährigen Mann aus Bozen ein Haftbefehl vorlag, den die Staatsanwaltschaft Venedig ausgestellt hatte.Der Mann war wegen Raubes, Gewalt und Widerstand gegen die Staatsgewalt gesucht und muss nun eine Haftstrafe von einem Jahr und 8 Monaten absitzen.Auch in Bozen sei der Mann bereits mehrmals auffällig geworden. Er habe auf dem Mazziniplatz übernachtet und dort mehrmals für Probleme gesorgt. Im Mai wurde er vom Quästor verwarnt, weil er sich einer Autokontrolle der Stadtpolizei widersetzt und einen Polizisten verletzt habe.