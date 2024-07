Mann springt aus Fenster und geht auf Carabinieri los – Nach Taser-Einsatz tot

Taser- Einsatz soll nichts gebracht haben

Umstände sind unklar – Drogen und Alkohol im Spiel?

Die Carabinieri von Sterzing wurden mitten in der Nacht vom Mann alarmiert, weil er Menschen vor seinem Zimmer gehört haben soll. Sanitäter und Carabinieri rückten sofort aus und versuchten, in seine Wohnung zu gelangen. Der Bewohner soll sehr verwirrt gewirkt haben und soll sich geweigert haben, den Einsatzkräften die Eingangstüre zu öffnen.Er soll wirres Zeug geredet haben und Möbel in seiner Wohnung umhergeschmissen haben. Auch nachdem die Carabinieri in der Zentrale, die mit dem Mann telefonierten, ihm versicherten, dass sich Carabinieri vor seiner Haustür befinden, hätte er ihnen nicht glauben wollen. Er wäre so aufgebracht gewesen, dass er plötzlich aus einem Fenster in über 2 Metern Höhe sprang und auf die Carabinieri losging, obwohl er beim Sprung einen harten Schlag erlitten hatte.Die Beamten zückten ihren Taser und feuerten ihn ab. Der Elektroschock habe dem Mann aber wie schon der Sprung aus dem Fenster nichts angehabt, sodass die Carabinieri ihn gewaltsam zu Boden stoßen mussten, damit die Sanitäter erste Hilfe leisten konnten.Nach einigen Minuten habe sich der Mann dann unwohl gefühlt. Der Notarzt, der bereits vor Ort war, startete sofort einige Reanimationsversuche – sie blieben aber ohne Erfolg. Nach rund einer Stunde starb der Mann an einem Herzstillstand.Wieso der Mann den Herzstillstand erlitt, ist derzeit unklar und Gegenstand von Ermittlungen – eine Autopsie wurde angeordnet. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Carabinieri mehrere Flaschen Alkohol und einige Dosen einer Droge – wahrscheinlich Kokain. Möglicherweise hatte der Mann davon Gebrauch gemacht. Das könnte den wirren Zustand und den plötzlichen Herzstillstand des Mannes erklären.Der Mann war bereits zuvor wegen ähnlicher Einsätze auffällig geworden, so die Carabinieri