Mann will Ehefrau töten, Kinder wehren ab

Immer wieder Belästigungen und Misshandlungen

Die Tat geschah bereits am Freitagmorgen, wie heute bekanntwurde. Ein 50-jähriger Mann aus Ecuador soll versucht haben, seine Frau zu ermorden. Zuerst ging er mit einer zerbrochenen Flasche auf sie los, danach mit einem Messer.Es gelang der Frau, sich mithilfe ihrer Kinder zu verteidigen und sich aus der Lage zu befreien.Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Mordversuch nur der letzte in einer Reihe von Belästigungen und Misshandlungen, die die Frau in den vergangenen Jahren erleben musste, aber nie zur Anzeigen gebracht hatte.Der Mann, der unter Alkoholproblemen leidet, befindet sich nun im Gefängnis von Trient.