Mara Kerschbaumer: Miss mit karitativer Ader

Es ist Jugendlichkeit pur, die Mara Kerschbaumer versprüht, als sie am vereinbarten Treffpunkt in Feldthurns aufkreuzt. Freiheraus und mit der ihr eigenen Lockerheit erzählt sie aus ihrem Leben und von ihren Vorhaben, dabei wirkt sie vergnügt und zugleich abgeklärt. Abgeklärt wohl deshalb, weil sie mit beiden Beinen im Leben steht und einen festen Plan verfolgt, aber sich dabei doch vieles offen lässt.Ein Kunststück für sich, das sich mit dem Wechselspiel zwischen Stabilität und Offenheit für neue Erfahrungen erklären lässt. Denn Mara Kerschbaumer ist sehr eng mit ihrer Familie und ihrem Dorf verwurzelt, seit dem Abschluss der Oberschule (Fachoberschule für Wirtschaft in Brixen) arbeitet sie im elterlichen Unternehmen, und bereits seit über 8 Jahren ist sie mit ihrer Jugendliebe Dennis liiert.„Ich kann mich hier voll verwirklichen und dafür gibt es jede Menge Möglichkeiten", sprudelt es aus ihr heraus. Warum auch die Ferne suchen, wenn es daheim an nichts fehlt? Einerseits. Andererseits reizen sie natürlich auch neue Herausforderungen und Perspektiven, denn daran könne man wachsen und die eigene Persönlichkeit weiterentwickeln. So gesehen kam der Einschnitt mit der Kür zur Miss Südtirol im vergangenen Oktober gerade recht.Ein Porträt von Mara Kerschbaumer lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau".