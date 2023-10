Die Wehrleute konnten den Brand schnell löschen. - Foto: © FFW Margreid

Es war kurz nach 12.30 Uhr, als die Freiwillige Feuerwehr von Margreid alarmiert wurde. In einer Garage in der Johann-Steck-Straße war es zu einem Brand gekommen. Beim Eintreffen am Einsatzort gab es starke Rauchentwicklung.Trotz hoher Temperaturen und starker Rauchentwicklung konnten die Wehrmänner bis zum Brandherd vordringen und diesen nach wenigen Minuten löschen. Die Nachlöscharbeiten dauerten eine Stunde an.Brandursache war vermutlich ein Ladegerät eines Werkzeuges. Sämtliche Stellagen und Werkzeuge sowie die Beleuchtungskörper an der Decke der Garage wurden beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.