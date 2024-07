Margreid: Schmuck und Bargeld gestohlen

Diebe sollen Frau ausspioniert haben

„Meine Mutter wohnt in einem Bauernhaus außerhalb des Dorfzentrums und hatte ihre Schmuckschatulle und die Handtasche mit dem Bargeld im Schlafzimmer neben ihrem Bett abgestellt“, erzählt ihre Tochter Birgit Schwarz.Unbekannte Täter drangen wahrscheinlich in der Mittagszeit, als die noch sehr rüstige Frau vor dem Fernseher saß, in das Haus ein und entwendeten Geld und Schmuck. Da die Haustür nicht abgesperrt war, hatten die Langfinger leichtes Spiel und konnten ungesehen entkommen. Sie hinterließen keinerlei Spuren oder Verwüstungen und so wurde der Einbruch erst später bemerkt. Auch von den Nachbarn wurde nichts Verdächtiges gesehen.Die Angehörigen haben bei den Carabinieri Anzeige erstattet. Diese vermuten, dass der Tagesablauf der alten Frau von den Langfingern genau ausspioniert wurde und sie einen günstigen Zeitpunkt abgewartet hatten.„Die Gutgläubigkeit und natürlich auch eine gewisse Leichtsinnigkeit wurden unserer Mutter zum Verhängnis. Auch wenn wir froh sind, dass ihr nichts passiert ist, ist der Verlust und der Schrecken groß“, sagt Birgit Schwarz. Man könne sich einfach nicht mehr sicher fühlen und die Zeiten seien nicht mehr so wie früher. „ Hoffentlich ist es eine Warnung für andere, dass eine nicht abgesperrte Tür und eine gewisse Sorglosigkeit gefährlich werden kann“, sagt sie.