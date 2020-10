Marihuana in der Hosentasche: 28-Jähriger angezeigt

Die Ordnungshüter waren für allgemeine Kontrollen am Brunecker Bahnhof unterwegs, als ihnen ein Mann auffiel, der augenscheinlich einer Kontrolle ausweichen wollte. Doch dies war ein Grund mehr für die Carabinieri, den jungen Mann genauer unter die Lupe zu nehmen.So durchsuchten die Beamten den 28-Jährigen Afrikaner und wurden fündig: In seiner Hosentasche befanden sich 2 kleine Säckchen, welche insgesamt rund 80 Gramm Marihuana im Wert von etwa 700 Euro beinhalteten. Der Mann kassierte eine Anzeige aufgrund von illegalen Drogenbesitzes. Die Drogen wurden beschlagnahmt und in das zuständige Labor in Leifers zur weiteren Analyse überstellt.

