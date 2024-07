Marling: „Café Gravenstein“ muss für 15 Tage schließen

Für 15 Tage Lizenz entzogen

Am Dienstag waren – wie berichtet – in der Spielhalle des Cafés 2 15-Jährige von der Polizei beim Glücksspiel ertappt worden. Dies ist Minderjährigen verboten; der Betreiber hätte die Ausweise der jungen Gäste prüfen müssen. Da es sich nicht um den ersten Vorfall handle, der kein gutes Licht auf das Lokal werfe, habe der Quästor nun die vorübergehende Schließung verfügt, heißt es in einer Aussendung.Demnach seien in den vergangenen Wochen bei Kontrollen der Sicherheitsbehörden im Lokal immer wieder Leute angetroffen worden, die wegen Drogenhandels, Körperverletzung, Widerstands gegen Amtspersonen, Gewalt und Waffendelikten vorbestraft waren. Zudem sei der Lokalbetreiber in den vergangenen Jahren 2-mal abgemahnt worden, sich an die gesetzlichen Bestimmungen zu halten.Außerdem sollen die Nachbarn das Lokal immer wieder den Behörden gemeldet haben.Weil das Lokal aufgrund dieser Vorkommnisse die öffentlichen Sicherheit gefährde, hat der Quästor jüngst die Schließung der Bar und der dazugehörigen Spielhalle für 15 Tage erwirkt.