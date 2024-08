Die Marmolata wurde 2 jungen Kletterern in der Nacht fast zum Verhängnis

Gewitter braute sich zusammen

Foto: © l'Adige

Für Notarzthubschrauber unerreichbar

Als den beiden Engländern nach mehreren Versuchen auf dem rutschigen Felsen der Abstieg nicht gelang und die Dunkelheit einbrach, setzten sie gegen 20.40 Uhr den Notruf ab. Sie sagten den Einsatzkräften, dass sie wohl auf waren, aber in der Klemme steckten, wie die Nachrichtenseite „l'Adige“ berichtet.Die Einsatzkräfte konnten nicht umgehend starten, da sich im Gebiet ein starkes Gewitter zusammenbraute. Mit den beiden Kletterern waren sie im ständigen Kontakt. Erst nach Mitternacht konnte der Notarzthubschrauber abheben und zur Marmolata fliegen. Die Stelle, wo sich die beiden Bergsteiger befanden, war aber für den Helikopter unmöglich anzusteuern.Daraufhin setzte der Hubschrauber eine Mannschaft Bergretter etwas oberhalb ab, damit diese sich zu den beiden Engländern abseilen konnten. Die Bergretter sicherten die beiden in Not geratenen Kletterer und brachten sie sicher nach oben, wo sie gegen 4 Uhr in der Früh alle zusammen mit dem Notarzthubschrauber wieder ins Tal flogen.Die beiden Engländer waren etwas unterkühlt, aber ansonsten unverletzt. Sie konnten eigenständig wieder zurück in ihre Unterkunft gehen.