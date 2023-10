Martell: Trauer um Günther Blaas

Günther Blaas (†49) - Foto: © facebook

Zum Unfall kam es am Samstag gegen 17 Uhr auf der Landesstraße im Martelltal (STOL hat berichtet) . Ersten Informationen zufolge war der 49-Jährige mit seinem Pkw talauswärts unterwegs, als er bei der Brücke von Bad Salt mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.Der Pkw prallte daraufhin gegen die Leitplanken sowie die Holzpfeiler der Brücke und überschlug sich. Günther Blaas soll dabei aus dem Wagen geschleudert worden sein. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Unfallort.Der Tod von Günther Blaas verbreitete sich am gestrigen Samstag im Vinschgau wie ein Lauffeuer. Die Bestürzung ist groß.Um Blaas trauern seine Frau, sein Sohn und seine Tochter sowie viele Freunde und Bekannte. Die Familie war vor einigen Jahren aus Morter nach Gand ins Martelltal gezogen, von woher die Frau stammt.