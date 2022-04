Maskenpflicht in der Klasse: Doch bis zum Ende des Schuljahres?

So wie es derzeit aussieht, wird in Italien mit Anfang Mai die Maskenpflicht in den Innenräumen wegfallen. Nach Ostern will die Regierung in Rom entscheiden, wo aber auch nach dem 1. Mai noch Maske getragen werden muss. Schon jetzt soll sich der „vorsichtige Weg“ durchgesetzt haben, was die Schule betrifft: Die Maskenpflicht bleibt dort wohl bis zum Ende des Schuljahres bestehen, wie aus Indiskretionen aus dem Bildungs-Ministerium heißt.