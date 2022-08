Massive Gewitterzelle steuert auf Norditalien zu

Ein Atlantik-Tief steuert auf Norditalien zu. Erwartet werden starke Niederschläge und heftige Windböen, die örtliche Schäden verursachen können.Der staatliche Zivilschutz hat deshalb in Teilen der Regionen Lombardei, Venetien und Friaul-Julisch-Venetien die Warnstufe orange ausgerufen.Anders ist die Situation in Süditalien: Das Wetter dort wird weiterhin von extremer Hitze geprägt. Auf Sizilien werden Temperaturen bis zu 45 Grad Celsius erwartet. Auf der sizilianischen Insel Pantelleria ist in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer ausgebrochen, das große Schäden angerichtet hat. In Südtirol hält sich das Gefährdungspotenzial durch Murenabgänge und heftige Gewitter in Grenzen: Es gilt Warnstufe gelb. Der Nachmittag verläuft wechselhaft mit vielen Wolken und nur etwas Sonne. Neben längeren trockenen Phasen sind gewittrige Regenschauer zu erwarten, diese können auch stark sein.Auch am Freitag dominieren die Wolken, die Sonne scheint höchstens zwischendurch. Erneut muss man den ganzen Tag über mit durchziehenden Regenschauern rechnen, auch Blitz und Donner können mit dabei sein. In der Folgenacht beruhigt sich das Wetter allmählich, es wird föhnig.Zum Wochenende hin lockern die Wolken auf und es scheint im ganzen Land vermehrt die Sonne.