Mattarella Covid-positiv: Alle Termine verschoben

Ein Foto des Abends in der Scala: Staatsoberhaupt Sergio Mattarella (Mitte) mit Tochter Laura, Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (rechts), der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen (Zweite von links), Senatspräsident Ignazio La Russa (Zweiter von rechts) und dem Mailänder Bürgermeister Beppe Sala (links). - Foto: © ANSA / Uff stampa Palazzo Chigi

Der letzte öffentliche Auftritt des Präsidenten war am 7. Dezember bei einer Premiere in der Scala in Mailand. Das Staatsoberhaupt verfolgte die Aufführung von Boris Godunow von Modest Musorgsky von der königlichen Loge aus, zusammen mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen und Senatspräsident Ignazio La Russa.„In meinem eigenen Namen und im Namen der Regierung möchte ich dem Präsidenten der Republik, Sergio Mattarella, meine besten Wünsche für eine baldige Genesung übermitteln“, sagte Giorgia Meloni.„Eine herzliche Umarmung und die besten Wünsche für eine schnelle Genesung an Präsident Mattarella“, twitterte Außenminister Antonio Tajani.„An Präsident Mattarella, der für alle Italiener ein unverzichtbarer Bezugspunkt ist, richten wir die herzlichsten und aufrichtigsten Genesungswünsche des gesamten Ministeriums für Umwelt und Energiesicherheit“, schreibt Minister Gilberto Pichetto Fratin, ebenfalls auf Twitter. Gleiches verlautet aus dem Justizministerium unter Minister Nordio unter anderem.