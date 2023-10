Mautstelle Sterzing: 2500 Liter Bier beschlagnahmt

Fahrer finden kuriose Ausreden und zahlen saftige Strafe

Aufgeflogen war der irregul√§re Biertransport nach Italien bei Kontrollen der Finanzpolizei an der Mautstelle Sterzing. Auf 3 Lkw entdeckten sie dort insgesamt 62 Bierf√§sser, f√ľr die die italienischen Fahrer keinerlei Papiere vorlegen konnten.Das Bier war in Deutschland gekauft worden und sollte in anonymisierten Lieferwagen nach Italien transportiert werden ‚Äď ohne Verbrauchssteuer daf√ľr zu bezahlen oder eine R√ľckverfolgbarkeit des Getr√§nks zu garantieren. Das Bier h√§tte anschlie√üend wohl an Pubs und Bars in Italien zu g√ľnstigeren Preisen verkauft werden sollen.Besonders kurios an diesem Fall sind die Ausreden, die die Fahrer der 3 Lieferwagen den Finanzpolizisten vortrugen: Einer gab an, er wisse gar nicht, wie ein regul√§rer Biertransport abzulaufen habe. Ein zweiter sagte, er w√ľrde den Transport f√ľr einen Freund abwickeln und habe sich gar nicht informiert, was sich in den F√§ssern befinde. Der dritte Fahrer behauptete sogar, dass das Bier f√ľr den Eigenkonsum gedacht sei. Bei einer √úberpr√ľfung stellte sich allerdings heraus, dass er einen Getr√§nkehandel betreibt.F√ľr die 3 Lieferanten gab es eine Anzeige wegen Hinterziehung der Akzisen, was mit einer Haft von 6 Monaten bis zu 3 Jahren und einer Geldbu√üe in H√∂he von 7746 Euro bestraft wird.