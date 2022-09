Max von Milland: Mystisches Sonnenaufgangskonzert auf der Plose

Max von Milland und seine Band. - Foto: © Helmuth Moling

Die Musikbegeisterten nahmen das frühe Aufstehen in Kauf und fuhren um 5.20 Uhr mit der Gondel auf die Plose. Laternen leuchteten ihnen den Weg bis zur Bühne, die sie nach einer rund 10-minütigen Wanderung erreichten. Die Stille der Berge und der Geruch des alpinen Geländes begleitete die Wanderer, die für ihren frühmorgendlichen Einsatz belohnt wurden – mit einem magischen Konzert.Gemeinsam mit der Pianistin Teresa Staffler und dem Multiinstrumentalisten Simon Gamper stand der Brixner Liedermacher Max von Milland auf der Bühne. Mit bekannten Songs wie „Leg di her“, „Red mit mir“, aber auch neuen Interpretationen, wie „Halt dich an deiner Liebe fest“ begeisterte er die Frühaufsteher, die es sich zwischen den langen Grashalmen gemütlich gemacht haben.„Ich muss zugeben, dieses Konzert hat mich besonders berührt – es war auch für mich ein magischer Moment. Die Plose ist mein Hausberg aber auch einer meiner Lieblingsberge und heute hat er sich mir von einer neuen Seite gezeigt. Der Nebel hauchte die Musikklänge mystisch an und gab dem Konzert einen Raum“, freut sich der Musiker.„Es hat mich sehr gefreut zu sehen, wie viele treue Fans die Mühen am frühen Morgen auf sich nahmen, um dieses Schauspiel aus Musik und Natur hautnah mitzuerleben“, so der Künstler weiter. Auf das ausverkaufte Konzert folgte ein Frühstück in den Restaurants auf der Plose, das den Fans, Musikern und Organisatoren rund um die Brixen Tourismus Genossenschaft noch Zeit zum Austausch schaffte.