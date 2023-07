MeBo: Ab heute wird es eng zwischen Eppan und Bozen

Ausfahrt Industriezone Bozen bleibt gesperrt

Auch werden die Brückendehnfugen des Viaduktes ausgetauscht bzw. saniert, und die Fahrbahnmarkierungen werden erneuert.Da die MeBo täglich von 40.000 Autos befahren wird, sind erhebliche Verzögerungen wahrscheinlich. Auf jeden Fall bedeutet der Eingriff für die Verkehrsteilnehmer, dass sie mit Einschränkungen rechnen müssen. Der Verkehr wird auf die Überholspur der Richtungsfahrbahn Nord umgeleitet.Auch bleibt die Ausfahrt zum Industriegebiet in Richtung Bozen für die Dauer der Arbeiten für den Verkehr gesperrt.Vom 17. Juli bis 20. Juli werden dann auf der Richtungsfahrbahn Nord auf der Höhe von Marling Fräs- und Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Die Ausfahrt Meran Zentrum-Marling wird während dieser Arbeiten für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird auf die Überholspur der Südfahrbahn umgeleitet.Anschließend werden ab 24. Juli bis 27. Juli entlang der Richtungsfahrbahn Süd auf derselben Höhe in der Ortschaft Marling ebenfalls Arbeiten durchgeführt. Der Verkehr wird auf die Überholspur der Gegenfahrbahn in Richtung Norden umgeleitet.