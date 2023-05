MeBo: Auto bleibt auf dem Dach liegen – Fahrerin leicht verletzt

Zu dem Unfall kam es um kurz nach 6 Uhr morgens. Aus bisher ungeklärter Ursache überschlug sich ein Pkw, der in Richtung Süden unterwegs war, kurz nach der Ausfahrt Vilpian. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen.Laut ersten Informationen sollen keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall verwickelt gewesen sein. Die Frau am Lenkrad des Unfallwagens kam mit leichten Verletzungen davon und konnte sich selbst aus dem Auto befreien.Die Freiwillige Feuerwehr Vilpian kümmert sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Im Einsatz stehen zudem das Weiße Kreuz Lana und die Straßenpolizei.