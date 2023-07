MeBo zwischen Eppan und Bozen wieder normal geöffnet

Weitere Sanierungsarbeiten in der kommenden Woche

Seit Montag dieser Woche wurden im Abschnitt Bozen bis Eppan Arbeiten durchgeführt. Auf beiden Seiten war jeweils nur eine Fahrspur geöffnet. Zudem war die Ausfahrtsrampe Bozen Industriezone gesperrt.Bei täglich 40.000 Autofahrern, die die MeBo befahren, führte dies natürlich zu großen Verkehrsproblemen und Staus – vor allem in der Früh, wenn die Bürger zur Arbeit fuhren und am Abend, wenn der Feierabendverkehr einsetzte.Nun konnten die Arbeiten aber schon früher als geplant beendet werden. Seit 9.30 Uhr ist die MeBo zwischen Bozen und Eppan wieder normal für den Verkehr geöffnet.Ab kommender Woche – vom 17. Juli bis 20. Juli – werden dann auf der Nordspur der MeBo auf der Höhe von Marling Fräs- und Asphaltierungsarbeiten durchgeführt. Die Ausfahrt Meran Zentrum-Marling wird während dieser Arbeiten für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird auf die Überholspur der Südfahrbahn umgeleitet.Anschließend werden ab 24. Juli bis 27. Juli entlang der Richtungsfahrbahn Süd auf derselben Höhe in der Ortschaft Marling ebenfalls Arbeiten durchgeführt. Der Verkehr wird auf die Überholspur der Gegenfahrbahn in Richtung Norden umgeleitet.