Indonesien: Python verschlingt Frau

Die Frau habe sich am Donnerstag auf den Weg gemacht, um Chilis aus ihrem Garten zu verkaufen, zitierten unter anderem das Nachrichtenportal „Detik.com“ sowie der Sender CNN Indonesia einen Dorfvorsteher. Da sie nicht zurückgekehrt sei, habe der Ehemann sie als vermisst gemeldet und sei mit Angehörigen auf die Suche gegangen.Dabei seien sie tags darauf auf den Python gestoßen. Habseligkeiten der 45-Jährigen lagen demnach neben der Schlange . Diese sei getötet und mit Macheten aufgeschnitten worden, um die Leiche der Frau herauszunehmen. Ähnliche Fälle hatte es in dem südostasiatischen Inselstaat bereits in vergangenen Jahren gegeben.Pythons töten ihre Opfer nicht mit Gift, sondern erwürgen sie. Normalerweise ernähren sie sich von Vögeln und kleineren Säugetieren wie Ratten, aber auch von Affen und Wildschweinen. Dass Pythons Menschen mit Haut und Haaren verschlingen, ist äußerst selten. Möglich ist es nach Angaben von Experten aber dadurch, dass sie ihren Kiefer aushängen und ihr Maul so weit öffnen können.