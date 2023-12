Megastau im Überetsch: Lkw steht im Sigmundskroner Tunnel

Wer am Freitagmorgen ab kurz nach 8 Uhr vom Überetsch nach Bozen wollte, der musste einiges an Geduld mitbringen: Ein Lkw, der im Sigmundskroner Tunnel stand, blockierte den Verkehr. Bis zum Abtransport des Schwerfahrzeugs etwa 2 Stunden später ging auf den Zufahrtsstraßen nach Bozen so gut wie nichts.Der Abschnitt der MeBo von Eppan nach Bozen war blockiert, teilweise bis weit über die Einfahrt Eppan zurück. Auch auf der Überetscher Straße staute es – bis zurück nach St. Michael.Der Zeitverlust betrug nach Angaben der Verkehrsmeldezentrale etwa 30 Minuten. Im Stop-and-go-Tempo mussten die Überetscher Pendler nach Bozen fahren.Auch die Zufahrt in Richtung der Meraner Kreuzung war betroffen, hauptsächlich die Sigmundskroner Straße im letzten Abschnitt, von Frangart bis zum Kreisverkehr.Kurz nach 10 Uhr war der Tunnel wieder frei und der Stau löste sich auf.