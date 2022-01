Jeder 6. Bürger in Italien mit Corona infiziert

Am Montag gab es in Italien 77.696 Neuinfektionen, das ist erstmals wieder ein Rückgang seit mehreren Wochen. Die Positivitätsrate liegt bei 15 Prozent. 352 Personen sind am Montag an Covid19 gestorben.Seit Beginn der Pandemie haben sich mehr als 10 Millionen Italiener mit Covid infiziert – also jeder sechste Bürger in Italien. Derzeit liegt die Zahl der Positiven 2,7 Millionen.Der Sonderbeauftragte der italienischen Regierung, Francesco Figliuolo, glaubt aber, dass Italien den Höhepunkt der Omikron-Welle erreicht hat: „Es gibt gute Nachrichten“, sagte er am Montag

stol/ansa