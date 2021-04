Mehr Infektionen: Massentest in Meransen

„Zu diesem kostenlosen Test sind alle Mitbürger aus Meransen eingeladen“, teilt Bürgermeister Heinrich Seppi mit.Getestet wird am Donnerstag, 8. April, von 10 bis 20 Uhr in der Tennishalle der Fraktion Meransen.„Ich ersuche alle Meransner Bürger am Test so zahlreich wie möglich teilzunehmen“, schreibt der Bürgermeister. „Dies dem Nächsten zuliebe, denn wir wollen vermeiden, dass sich das Virus über das ganze Gemeindegebiet ausbreitet. Aber auch im eigenen Interesse kann es lebensrettend sein, oder es kann dazu beitragen, den Krankheitsverlauf milder zu gestalten, wenn die Infektion frühzeitig erkannt wird. Auch tragen wir so zum Schutz unserer Eltern, Großeltern, usw. bei.“

stol