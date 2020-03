Mehr Menschen sterben daheim – Neue Richtlinien für Bestatter

„Ja, die Zahl jener, die zu Hause sterben, ist in den vergangenen Tagen angestiegen“, heißt es seitens der Rettungsorganisationen. Zwar würden zu dieser Jahreszeit immer mehr Menschen sterben als in anderen Monaten, aber eben nicht so viele wie jetzt.Ob an Corona oder an einer anderen Ursache, ist in den allermeisten Fällen ungeklärt. Um mögliche Infektionen mit Covid-19 zu vermeiden, gibt es für Bestatter seit Dienstag neue Richtlinien. So muss jeder Todesfall wie ein möglicher Coronavirus-Fall behandelt werden.

stol/d