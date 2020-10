Mehrere Einsätze in und rund um Bozen

Sowohl die Berufsfeuerwehr als auch die Freiwillige Feuerwehr Bozen wurden dadurch im Laufe des Nachmittags immer wieder zu Einsätzen gerufen.So musste an einem Gebäude am Bozner Boden ein Teil eines Blechdaches abgetragen werden, nachdem es vom Wind aus der Verankerung gerissen wurde. In Rentsch hingegen wurde eine meterhohe Zeder entwurzelt und stürzte in Folge auf ein in unmittelbarer Nähe geparktes Fahrzeug, welches vom umstürzendem Baum voll erfasst und stark beschädigt wurde. Der Baum musste in Folge von den Feuerwehrkräften vollständig gefällt und abgetragen werden.Während die Unwettereinsätze noch voll im Gange waren, wurde die Freiwillige Feuerwehr Bozen zudem auch zu 3 Tierrettungseinsätzen gerufen, unter anderem mussten in der Fraktion Sill der Gemeinde Ritten 3 Ziegen gerettet werden ( STOL hat berichtet ), welche sich in einer Felswand unwegsames Gelände verirrt hatten .Am späten Abend beruhigte sich die Wetterlage allmählich wieder.

