Mehrere Tausend Euro gestohlen: 8 Monate Hausarrest für 2 Frauen

Die Carabinieri von Neumarkt und Leifers nahmen eine 46-Jährige aus Neumarkt und eine 37-Jährige aus Leifers fest. Ihnen blühen 8 Monate Haft. Diese können sie nun im Hausarrest ableisten.Die Frauen waren 2018 in einen Beherbergungsbetrieb in Sexten/Moos eingedrungen und hatten das gesamte Inkasso – mehrere Tausend Euro – mitgehen lassen. Die Eigentümerin hatte den Diebstahl bemerkt und war den beiden gefolgt. So war es ihr gelungen, ihre Flucht mit einem Auto zu vereiteln.Einer der beiden war es dennoch gelungen, zu Fuß zu flüchten. Die andere konnte von den Carabinieri aus Sexten in flagranti festgenommen werden. Dank der Beschreibung des Opfers gelang es, auch die Komplizin zu identifizieren. Beide sind wegen ähnlicher Delikte bereits amtsbekannt.

stol