Meran: Carabinieri schnappen 2 Autoknacker

Auf frischer Tat ertappt

Das empfiehlt der Kommandant

Die Carabinieri-Beamten waren am 7. Juli gerade bei Kontrollen, die nach der j√ľngsten Reihe an Fahrzeugeinbr√ľchen verst√§rkt worden waren, als ihnen 2 verd√§chtige Gestalten in der Marlinger Stra√üe ins Auge fielen.2 M√§nner sollen dort die Scheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen und ins Innere eingedrungen sein, um sich dort der Wertgegenst√§nde zu bedienen. Sie hatten dabei das Eintreffen der Polizisten, welche sie in flagranti erwischt hatten, gar nicht bemerkt, hei√üt es in einer Aussendung der Carabinieri Die Beamten nahmen die beiden vorbestraften Langfinger wegen versuchten erschwerten Diebstahls fest und brachten sie auf die Qu√§stur.Nachdem es in letzter Zeit Einbrecher h√§ufiger auf Autos abgesehen hatten, empfiehlt Carabinieri-Kommandant Simone Pellecchia, niemals Wertsachen im eigenen Pkw zur√ľckzulassen und stets darauf zu achten, T√ľren und Fenster komplett zu abzuschlie√üen.