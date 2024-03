Meran: Einbrüche aufgeklärt – Blutspuren führen zu Täterin

Polizeibekannte 26-Jährige

Vor über einem Jahr war in der Wolkensteinstraße in 2 Häuser eingebrochen worden, einige Wertgegenstände waren dabei gestohlen worden.Die Beamten hatten an einer aufgebrochenen Tür bzw. an einem Fenster Blutspuren entdeckt. Diese wurden von der Carabinieri-Sondereinheit RIS in Parma untersucht.Dank eines DNA-Abgleich konnte die mutmaßliche Täterin schließlich nach über einem Jahr identifiziert werden. Laut Aussendung der Carabinieri handelt es sich um eine polizeibekannte 26-jährige Frau aus Kroatien, die in Turin ansässig ist.Die Frau war bereits 2021 nach einem Einbruch in ein Hotel, den sie mit einem Komplizen verübt hatte, festgenommen worden.Nun muss sie sich erneut wegen Einbruchs verantworten.