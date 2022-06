Meran: Groß angelegte Kontrollaktion – 5 Schläger ausfindig gemacht

Neben den Carabinieri von Meran beteiligten sich auch mehrere Einheiten aus dem Burggrafenamt und dem Etschtal an dem Großeinsatz. An 17 Stützpunkten kontrollierten die Ermittler in der Passerstadt rund 60 Fahrzeuge, dabei wurden aber keine Vergehen festgestellt. Auch die Suche nach Drogen oder Waffen blieb erfolglos.Stattessen konnten die Ermittler mit Hilfe eines Abgleichs der Bilder einer Überwachungskamera 5 Personen ausmachen, die in der Nacht vom 28. auf den 29. Mai in eine Schlägerei in der Meraner Luis-Zuegg-Straße verwickelt gewesen waren.Angefangen habe der Streit vor einem Nachtlokal in Gargazon, wenig später sei er dann in Meran mit den Fäusten weitergeführt worden. Warum es genau zu der Auseinandersetzung kam, ist laut den Ermittlern zur Zeit nicht bekannt. Aber die 5 Schläger – allesamt in Meran ansässig – müssen sich nun vor der Rechtssprechung verantworten.