Meran: Mann rastet aus und droht Polizisten mit dem Tod

Was mit einer Routinekontrolle begann, endete in einem gefährlichen Polizeieinsatz für die Stadtpolizei in Meran. Als die Stadtpolizei am gestrigen Dienstagvormittag gegen 10 Uhr einen Mann mit einem Scooter aufhielt, da er im für den Verkehr gesperrten oberen Teil der Garibaldistraße unterwegs war und sich Unregelmäßigkeiten bei seinen Fahrzeugpapieren herausstellten, rastete der Mann vollkommen aus.Er attackierte die Beamten mit einem Schraubenzieher und zertrümmerte die Heck- und Seitenscheibe des Streifenwagens. Der Mann zerstörte auch die Karosserie des Wagens und bewarf die Polizisten mit einem Tablet.Die Beamten forderten Verstärkung an und versuchten den Mann zu beruhigen. Trotz gezogener Waffe ging der Angreifer immer wieder auf sie los. Schließlich gelang es den Stadtpolizisten, sich dem Mann zu nähern und ihn mit Pfefferspray außer Gefecht zu setzen. Der Angreifer wurde festgenommen und ins Stadtpolizei-Kommando gebracht und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.STOL liegen die Aufnahmen der Attacke, die von der Stadtpolizei und Passanten gemacht wurden, vor. Sie können allerdings nicht gezeigt werden, da sie als Beweismittel für die Justiz dienen.

stol/d