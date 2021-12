Meran: Mit gestohlenem Auto unterwegs – Anzeige

Die Meraner Carabinieri hielten den Ford CMax am Dienstag bei einer Kontrolle an. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug am 9. Dezember in Meran gestohlen worden war.Der Lenker, ein vorbestrafter Marokkaner mit Wohnsitz in Cesena, wurde auf die Polizeiwache gebracht und musste dort unter anderem seine Fingerabdrücke abgeben.Unklar ist noch, ob der 40-Jährige selbst den Pkw in Meran gestohlen hatte. Die Ermittlungen dazu laufen weiter auf Hochtouren. Der Mann kassierte derweil unter anderem eine Anzeige wegen Hehlerei. Zudem setzte es eine Anzeige, weil der Marokkaner gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hatte.

am