Meran: Mutter (96) und Sohn (66) erleiden schwere Kohlenmonoxidvergiftung

Foto: © privat

Foto: © privat

Der Zustand der 96-Jährigen ist ernst: Sie musste intubiert werden und war nicht bei Bewusstsein. Auch ihr 66-jähriger Sohn hatte bereits eine schwere Kohlenmonoxidvergiftung erlitten, als die Retter eintrafen.Das Gas-Warngerät schlug sofort an, als Notarzt und Sanitäter in die Wohnung traten: Das hat zumindest diese vor Schlimmerem bewahren können.Die sofort hinzugezogenen Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Obermais belüfteten die Wohnung und kontrollierten auch die 11 Nachbarwohnungen im historischen Gebäude. Bis in eine solche war das Gas bereits gedrungen – allerdings in geringer Dosis.Beamte der Quästur ermitteln. Als wahrscheinliche Quelle für das Kohlenmonoxid gilt derzeit der Gas-Boiler im Bad der Familie. Er wurde außer Betrieb gestellt. Kohlenmonoxid entsteht durch die unvollständige Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen. Das farb-, geruch- und geschmacklose Gas blockiert im Blutkreislauf die Aufnahme von Sauerstoff und ist bereits in geringen Mengen lebensgefährlich. Da der Mensch das Gas nicht wahrnimmt, gilt es als „leise Gefahr“.