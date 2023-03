Meran: Neue Details zum geschnappten Serieneinbrecher

8,5 Jahre Gefängnis muss der Mann absitzen: Für verschiedene Eigentumsdelikte ist er verurteilt. Seit 2015 – in dem Jahr war er erstmals verurteilt und ausgewiesen worden – war er untergetaucht. Wie berichtet, hatten die Carabinieri für ihn das große Besteck ausgepackt: Gegen 22 Uhr waren in der Piavestraße in Untermais unter den Augen von Anrainern rund 10 Carabinieri aufmarschiert, um den Flüchtigen schließlich in Handschellen abzuführen.Der Festgenommene ist ein alter Bekannter der Sicherheitsbehörden: Er ist in Vergangenheit mehrmals wegen Raubes, versuchten Raubes, Einbrüchen und Hehlerei verhaftet worden.Nun hatte er sich in der Wohnung seines Bruders versteckt. Auch dieser muss mit rechtlichen Folgen rechnen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.Die Carabinieri von Meran hatten intensiv nach dem 30-Jährigen gefahndet, koordiniert von der Bozner Staatsanwaltschaft. Nun ist er im Bozner Gefängnis.