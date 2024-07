Meraner Bahnlinie: Ab 17. Juli verkehren Züge wieder regulär

Schienenersatzdienst auch im nächsten Sommer

In den vergangenen Wochen hat der italienische Schienennetzbetreiber RFI (Rete Ferroviaria Italiana) an der Meraner Bahnlinie umfangreiche Arbeiten abgewickelt.Unter anderem wurde der Einbau des europäischen Zugleitsystems ETCS vorbereitet, das enge Zugfolgen im Bahnverkehr ermöglicht und die Sicherheit der gesamten Bahnlinie nachhaltig erhöht.Die aufgrund der Arbeiten notwendige Sperre wird am Mittwoch, 17. Juli, aufgehoben und die Züge verkehren wieder nach Fahrplan.Die Bahnlinie zwischen Meran und Bozen wird voraussichtlich im nächsten Sommer erneut aufgrund ähnlicher Arbeiten zur Erhöhung der Sicherheit gesperrt werden. Es wird es auch wie diesen Sommer einen Schienenersatzdienst mit Bussen geben.Die diesjährigen Erfahrungen und Rückmeldungen der Nutzer des Dienstes sollen bei der Planung berücksichtigt werden. Das Mobilitätsressort arbeitet mit dem Infrastrukturbetreiber RFI am genauen Zeitplan und setzt sich für eine kurze Dauer der Sperre ein.