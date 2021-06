Messerattacke im Trentino: Angreifer gefasst

Die Carabinieri konnten den Mann, der am Morgen die 65-jährige freiwillige Helferin Luciana Rigotti mit einem Messer angegriffen hat, gegen 16 Uhr in Gewahrsam nehmen. Er wurde zum Verhör auf die Carabinieri-Station gebracht. Wie berichtet , hatte die Frau den jungen Mann, der im Pfarrhaus in Ranzo betreut wurde, am Morgen mit dem Auto abgeholt, um ihn zur ärztlichen Visite nach Trient zu bringen.Nach etwa einem Kilometer Fahrt zog der Mann plötzlich ein Messer, stach auf die Frau ein und ergriff die Flucht. Die Frau konnte verletzt aus dem Auto aussteigen, verlor dann jedoch das Bewusstsein.Der Zustand der Frau soll nicht mehr kritisch sein, schreibt „L'Adige“.

