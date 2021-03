„Milderer Verlauf dank Impfung“

Der Kampf gegen das Coronavirus wird an vielen Fronten geführt: In den sozialen Medien wurden im Jänner Falschnachrichten über Impfschäden im Seniorenwohnheim von St. Martin in Thurn verbreitet – vermutlich auch deshalb sind nun im Gadertal landesweit am wenigsten über 80-Jährige geimpft.