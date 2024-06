Minderjährige stehlen Kleidung und Kosmetikartikel: „Ein neues Phänomen“

Bozen

Meran

Am gestrigen Dienstagnachmittag wurde im Bekleidungsgeschäft „Zara“ in Bozen ein Diebstahl gemeldet. Als die Polizeibeamten im Geschäft eintrafen, sagte ihnen der Sicherheitsbeamte, dass er ein minderjähriges Mädchen dabei erwischt hat, wie es an der Kasse vorbei ein T-Shirt aus dem Geschäft schmuggeln wollte.Sollte die Geschäftsleitung beschließen, eine Anzeige zu erstatten, wird das minderjährige Mädchen beim Jugendgericht wegen Diebstahls angezeigt.Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag in Meran. Im „Interspar“ wurden 2 Mädchen dabei ertappt, wie sie Kosmetikartikel unter ihren großen Pullovern, die sie trugen, versteckten.Die herbeigerufenen Polizisten forderten die Mädchen auf, ihre Taschen zu leeren bzw. die Ware aus ihren Pullovern zurückzugeben.Nachdem die Mädchen sofort zugegeben hatten, dass sie für den Diebstahl verantwortlich waren, übergaben beide der Polizei die gestohlenen Waren, die sie soeben aus den Regalen genommen hatten, nämlich verschiedene Lebensmittel sowie Gesichts- und Körpercremes.Die beiden Mädchen wurden für weitere Ermittlungen in Polizeistation Meran gebracht, woraufhin das 15-jährige Mädchen wegen Diebstahls beim Jugendgericht angezeigt wurde, ihre 14-jährige Schwester hingegen wurde nicht angezeigt, da sie wegen ihres Alters nicht belangt werden konnte.