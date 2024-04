Minister Abodi empfängt Landesrat Galateo: Jugendgesetz im Fokus

Sport- und Jugendminister Andrea Abodi hat gestern (4. April) Landesrat und Landeshauptmannstellvertreter Marco Galateo in Rom empfangen. Dabei bot Galateo die aktive Mitarbeit des Landes Südtirol bei der Ausarbeitung des nationalen Gesetzes über die Jugend und den allgemeinen Zivildienst an, das im Rahmen der gesamtstaatlichen Finanzziele (2024/26) vorgesehen ist.„Durch die Aufnahme dieses Dialogs wollen wir die Grundlagen für eine Gesetzgebung schaffen, die den Bedürfnissen der Jugendlichen wirklich gerecht wird, indem wir unsere Erfahrung in diesem Bereich einbringen“, sagt Galateo. „Die Zusammenarbeit mit dem Ministerium stellt eine besondere Gelegenheit dar, unsere Vision auf nationaler Ebene zu verwirklichen“, fügte der Landesrat für italienische Bildung, Kultur und wirtschaftliche Entwicklung hinzu.Galateo schlug eine Zusammenarbeit vor, die sich auf die Erfahrung des Landes stützt, die bereits 1983 ein innovatives Gesetz im Bereich der Jugendpolitik erlassen hat und damit ihr langjähriges Engagement für die Unterstützung und Förderung junger Menschen unter Beweis stellt.Während des Treffens, an dem auch der Direktor des Amts für Jugendpolitik des italienischen Kulturministeriums, Claudio Andolfo, teilnahm, wurden Minister Abodi eine Reihe von erfolgreichen Initiativen vorgestellt, die in Südtirol bereits umgesetzt wurden, wie die Anerkennung der beruflichen Qualifikation des Jugendarbeiters und der Jugendarbeiterin und eine Reihe von Programmen im schulischen und außerschulischen Bereich, darunter das Festival studentesco (Studentenfestival). Minister Abodi hat angekündigt, daran teilnehmen zu wollen. Das Festival findet im Jahr 2025 zum 55. Mal statt.